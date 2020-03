“A Settimo c’è ancora chi fa la spesa tutti i giorni, non fatemi accendere le telecamere” 

Ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei pochi commercianti che possono tenere aperte le loro attività in questi giorni di emergenza Coronavirus: “Mi hanno detto che, ogni giorno, vedono le stesse persone che vengono a fare la spesa, in alcuni casi anche più volte”. A dirlo, contattato da Casteddu Online, è il sindaco di Settimo San Pietro Gian Luigi Puddu. Il primo cittadino ha scritto un post, su Facebook, che ha tutti i crismi di un vero e proprio ultimatum: “Voglio ricordare che le disposizioni prevedono che le uscite di casa siano limitate all’essenziale per cui è auspicabile che quando si va a fare la spesa, la si faccia in modo che duri almeno per una settimana. Invito a riflettere anche sul fatto che alcune attività commerciali sono dotate di sistema di videosorveglianza utilizzabile dalle Forze dell’ordine e che, in caso di violazione, le sanzioni sono piuttosto pesanti”, dice Puddu. Cioè? “Molto semplice: tutti quanti dobbiamo rispettare le regole. Non vorrei arrivare al punto di dover ricorrere alle telecamere per beccare i trasgressori, ma se la situazione non cambia o i carabinieri o la polizia Municipale, che fa capo al Comune, agiranno in tal senso. Ricordo che le multe sono molto salate e che sarà inutile venire in Comune per chiedere di levarla”.

Fonte: Casteddu On Line