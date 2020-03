“Sardegna, tra i bimbi in quarantena crescono paure e irritabilità: bisogna subito programmare uscite quotidiane”

di Luca Pisano, Osservatorio Cybercrime TRAUMA PANDEMIA I RISULTATI EMERSI

Dall’indagine esplorativa (IFOS in collaborazione con l’Università Telematica Internazionale Uninettuno) condotta su 5989 genitori residenti in Sardegna, è emerso che i bambini soffrono la quarantena e rispondono ad essa mettendo in atto regressioni rispetto a traguardi di sviluppo che pure avevano già raggiunto, comportamenti di protesta e momenti di iperattivazione emotiva con difficoltà a calmarsi.

Un bambino su quattro (26,48%) ha infatti manifestato il sintomo regressivo della richiesta di vicinanza fisica ai genitori durante la notte e quasi uno su cinque (18,17%) paure che prima non aveva mai avuto.

Metà dei bambini (53,53%) ha manifestato maggiore irritabilità, intolleranza alle regole, capricci e richieste eccessive, e uno su cinque cambiamenti di umore (21,17%) e problemi del sonno tra cui difficoltà di addormentamento, agitazione e frequenti risvegli (19,99%).

Uno su tre (34,26%) nervosismo nei confronti della pandemia quando in casa o in TV si parla del coronavirus oppure per via delle restrizioni.

Ulteriori dati e consigli sono contenuti nel report: “TRAUMA PANDEMIA: gli effetti psicologici del coronavirus sulla vita dei bambini”. Pisano L., Cerniglia L. (2020).

Link per scaricare il file della ricerca:

https://www.ifos-formazione.com/…/IFOS%20indagine%20trauma%…

Fonte: Casteddu On Line