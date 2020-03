Quartu, guarisce e torna a casa ma è senza cibo: 50enne salvato dai carabinieri

Una storia fatta di solitudine, ma anche di umiltà, coraggio e voglia di farsi aiutare. A Quartu Sant’Elena, un uomo di 50 anni, dopo aver vinto la sua battaglia contro una malattia (non legata al Coronavirus) ed essere stato dimesso dall’ospedale, è ritornato a casa sua, un’abitazione nella periferia quartese. Solo, però, e senza la possibilità di uscire di casa, ieri, in preda alla disperazione, ha chiamato il 112, chiedendo aiuto. Una pattuglia dei carabinieri, agli ordini del maggiore Valerio Cadeddu, hanno raggiunto la casa dell’uomo, portandogli un pasto caldo. I militari hanno anche avvisato i servizi sociali del Comune. Sono numerosi gli interventi quotidianamente effettuati dai carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena, incessantemente impegnati a presidiare il territorio con l’impiego di trenta pattuglie giornaliere, sia in ausilio a persone sole e in difficoltà sia per verificare l’ottemperanza alle misure urgenti volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.

Fonte: Casteddu On Line