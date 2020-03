A Oristano bandiera a mezz’asta per onorare le vittime del coronavirus In piazza Eleonora il sindaco Andrea Lutzu ha osservato un minuto di silenzio

Bandiere a mezz’asta oggi anche al Comune di Oristano, in segno di lutto e di vicinanza per tutte le vittime e le famiglie colpite dall’epidemia di coronavirus. Il sindaco Andrea Lutzu, in una piazza Eleonora tristemente vuota, ha aderito all’iniziativa promossa dall’Anci, e davanti al gonfalone comunale listato a lutto e alle bandiere esposte a mezz’asta sul Palazzo degli Scolopi ha osservato un minuto di silenzio.

La cerimonia si è svolta a mezzogiorno in tutta Italia, davanti a numerose sedi istituzionali: al Quirinale, a Palazzo Madama e a Montecitorio fra le altre. Adesione anche in Vaticano, con la Santa Sede che ha esposto le bandiere a mezz’asta, a lutto, per esprimere la propria vicinanza alle vittime della pandemia in Italia e nel mondo, alle loro famiglie e a quanti generosamente lottano per porvi fine.

Significativa anche l’adesione della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome: tutti i Consigli regionali e le Province autonome hanno osservato un minuto di silenzio e hanno esposto bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

Martedì, 31 marzo 2020

