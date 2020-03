Beni di prima necessità dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso

L’invito della SOMS di Oristano ai soci in difficoltà: “Non esitate a chiedere aiuto”

In questi giorni di estrema emergenza, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Oristano si è attivata per sostenere i propri soci, che insieme alle loro famiglie vivono un momento di forte difficoltà. Il direttivo della SOMS ha annunciato la disponibilità di generi alimentari di prima necessità per i soci che ne avessero bisogno.

Assieme all’aiuto concreto c’è un invito a resistere per superare questi giorni difficili e a non esitare a chiedere una mano: “Secondo il motto uno per tutti, tutti per uno che contraddistingue la SOMS sin dalla sua fondazione, l’invito a tutti i soci è non esitate a contattare la Società, siamo qui per voi!”.

In questo periodo di emergenza la sede sociale in via Solferino 58 è chiusa, ma è possibile contattare la società all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure tramite telefono, ai numeri di telefono: 392.5263031, 329.3251011, 392.0937004.

Martedì, 31 marzo 2020

