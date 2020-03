A Baradili mascherine protettive donate dalla Fondazione Maria Carta Un gesto di solidarietà per uno dei comuni più piccoli in Sardegna

Un sostegno quindi che può significare tanto, un segnale per ripartire per le tante realtà della Sardegna e per l’intera isola in un momento così difficile.

Baradali e Monteleone Rocca Doria – due tra i comuni più piccoli della Sardegna – sono stati scelti dalla Fondazione Maria Carta per una fornitura gratuita di mascherine protettive. Un piccolo gesto di solidarietà per due comunità, guidate rispettivamente dai sindaci Lino Zedda e Antonello Masala, che hanno ospitato negli anni le tappe iniziali di Freemmos, il progetto della Fondazione dedicato al fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri dell’Isola.

Fonte: Link Oristano

