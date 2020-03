Pula, primo caso di Coronavirus: “L’uomo si trova ricoverato in ospedale”

Il Coronavirus arriva, purtroppo, anche a Pula. Un uomo è risultato contagiato, a darne notizia è la sindaca Carla Medau: “Su comunicazione ufficiale da Ats Sardegna abbiamo avuto la conferma della presenza anche a Pula, di un soggetto positivo al Coronavirus. Il nostro concittadino si trova in ospedale e per la famiglia che è venuta a contatto con lui, stiamo adottando tutte le misure di prevenzione previste dall’Ats, stiamo lavorando per garantire la miglior tutela e tutte le iniziative utili e necessarie per contenere l’emergenza.

“È sicuramente un momento complesso”, osserva la Medau, “ma che siamo preparati ad affrontare con lucidità e determinazione. Vi chiedo di mantenere la serenità, di non farvi prendere dallo sconforto ma di essere forti e coraggiosi facendo la vostra parte. Faccio, per questo, appello al vostro senso di responsabilità, continuate a rispettare tutte le prescrizioni date, ricordandovi che il modo migliore per evitare il contagio è stare a casa. Per qualsiasi esigenza siamo a disposizione, Io, gli amministratori, gli uffici. Pula è una comunità forte e unita. Ricordate le parole di Papa Francesco, “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili […] tutti chiamati a remare insieme”. Le uniche fonti di informazione utili sono quelle pubblicate nel Sito Istituzionale del Comune di Pula e nelle Pagine Facebook Istituzionali. Vi invito ad evitare commenti e una ricerca frenetica dei nominativi. Per noi è importante tutelare la famiglia ma anche la salute di tutti, con questo stiamo mettendo in atto in primis l’Autorità Sanitaria Regionale tutte le procedure per conoscere gli eventuali contatti ed effettuare gli opportuni controlli sanitari che si riterranno necessari. Mi sento di esprimere al nostro concittadino e a tutta la famiglia tutta la mia vicinanza e della comunità pulese, gli auguri di una pronta guarigione”.

Fonte: Casteddu On Line