50 centesimi donati per ogni cliente del centro commerciale di Oristano

“Venire al centro commerciale non è mai stato più importante”, si legge nel post. Ma Porta Nuova invita alla responsabilità i propri clienti, ricordando le regole per prevenire la diffusione del virus: “Vieni al Centro commerciale solo se necessario, acquista ciò che ti serve senza strafare e segui le norme del Ministero”.

Anche il centro commerciale Porta Nuova di Oristano sostiene con una iniziativa solidale gli operatori sanitari nel loro prezioso lavoro quotidiano legato all’emergenza coronavirus: “Ogni volta che un cliente entrerà nel centro commerciale”, si legge sulla pagina Facebook di Porta Nuova, “devolveremo 50 centesimi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, o perché no, un ventilatore per la respirazione assistita”.

Fonte: Link Oristano

