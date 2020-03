Sestu, ecco i buoni spesa per le famiglie povere: “E raddoppiamo i fondi del Governo”

Il Comune di Sestu inizia a erogare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie bisognose colpite dalla crisi in seguito all’emergenza Coronavirus: ¥I cittadini interessati ad ottenere i buoni spesa potranno rivolgersi telefonicamente al Segretariato Sociale Comunale ai numeri 0702360209 – 0702360234 – 0702360273, tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00), oppure a mezzo email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando chiaramente i propri dati anagrafici e un valido numero di telefono o cellulare al quale essere richiamati”. Dall’amministrazione comunale spiegano che “ad ogni cittadino che effettuerà richiesta di contributo, verrà somministrato telefonicamente dall’Assistente sociale un questionario per la valutazione della situazione economica familiare, dello stato di necessità e per stabilire l’entità del contributo da erogare”.

Sono 170560 gli euro stanziati dal Governo Conte per il Comune guidato dalla sindaca Paola Secci: “Abbiamo già messo in conto di destinare almeno la stessa identica cifra dal nostro bilancio comunale”.

Fonte: Casteddu On Line