Coronavirus, la triste notizia: c’è una seconda vittima a San Gavino Monreale

Purtroppo San Gavino Monreale piange la seconda vittima a causa del virus covid-19. A darne comunicazione è il sindaco Carlo Tomasi. “Mi trovo per la seconda volta a rappresentare il cordoglio, da parte di tutti noi cittadini sangavinesi, per la tragica scomparsa di una nostra cara concittadina, la Sig. Graziella Caboni, anche’ella deceduta a causa del virus covid-19. Alle ore 12 – spiega Tomasi – mi unirò anche io al cordoglio nazionale per condividere questo dolore, che sta straziando le famiglie che perdono i loro cari e troppo spesso non riescono nemmeno a porgere l’ultimo saluto, come nel caso della nostra cara concittadina, ai familiari della quale esprimo le mie più sentite condoglianze “.

Fonte: Casteddu On Line