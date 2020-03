Per usufruire del servizio è necessario chiamare il numero 393 9508194, dal lunedì al sabato, fra le 10 e le 11.30 e nel pomeriggio fra le 15 e le 16.30. L’utente dovrà specificare nome, cognome e recapito telefonico, per poi essere richiamato e concordare un colloquio di aiuto e sostegno.

Anche nei comuni del Terralbese è attivo il servizio di ascolto gratuito, per affrontare le tensioni e lo stress durante l’emergenza Covid-19. Il supporto psicologico è curato dal Centro per la famiglia, mediante il servizio telefonico gratuito attivo per tutti i cittadini residenti nei comuni di Terralba, Marrubiu, Uras, San Nicolò d’Arcidano e Arborea.

Nel Terralbese le famiglie non sono sole: attivo il supporto psicologico Servizio gratuito promosso dall’Unione dei Comuni e curato dal Centro per la famiglia

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.