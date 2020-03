Arborea: slitta di tre mesi il pagamento dei tributi comunali

Lo ha deciso la Giunta, gli uffici provvederanno agli atti necessari



Il Comune di Arborea ha sospeso il pagamento delle rate in scadenza per i tributi locali ed extra-tributari in corso. Lo ha deliberato la Giunta comunale, riunitasi telematicamente il 20 marzo. Obiettivo: limitare al minimo gli effetti negativi prodotti dall’emergenza coronavirus sul sistema produttivo e sulle famiglie.

Sarà sospeso per i mesi di marzo, aprile e maggio il pagamento delle rate in scadenza, delle rateizzazioni dei tributi locali ed extra tributarie in corso. Il pagamento, senza maggiori oneri a carico del contribuente, sarà ripreso dal 30 giugno 2020, a meno di ulteriori proroghe giustificate dalla prosecuzione dell’emergenza coronavirus.

Ciascun piano di rateizzazione già approvato sarà rideterminato automaticamente a tre mesi dalla data di scadenza fissata per l’estinzione definitiva della rateizzazione accordata, per il pagamento dei debiti tributari ed extra tributari pregressi.

L’Ufficio Tributi comunale adotterà tutti gli atti necessari per sospendere il pagamento delle rate per tre mesi. I contribuenti che intendano rispettare un piano di rateizzazione accordato possono farlo.

Martedì, 31 marzo 2020

L'articolo Arborea: slitta di tre mesi il pagamento dei tributi comunali sembra essere il primo su LinkOristano.it.