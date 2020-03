Coronavirus, a Sinnai un piano di sostegno alle persone in difficoltà

In tempi di epidemia da Coronavirus, cresce anche a Sinnai il numero delle famiglie in difficoltà, per le quali il sindaco Tarcisio Anedda, in un video messaggio si era appellato alla solidarietà dei sinnaesi a sostegno della raccolta di beni di prima necessità, organizzata dalla protezione civile e dalle vincenziane delle due parrocchie.

Da parte sua l’amministrazione comunale si è prontamente attivata per l’applicazione delle direttive previste nel DPCM 28/03/2020, sarà possibile infatti, telefonando al numero 349 6833222, segnalare la propria condizione di indigenza economica dovuta ad inattività lavorativa o perdita da lavoro, al fine di accedere all’erogazione dei buoni spesa. L’assessore ai servizi sociali Pino Floris fa sapere che « lo sportello di Segretariato Sociale e l’Ufficio dei Servizi Sociali coordinati dalla dott.ssa Monica Piroddi, stanno lavorando al fine di allestire una graduatoria di merito che soddisfi le reali esigenze della comunità, l’avviso serve ad individuare i nuclei familiari che si trovino in situazioni di grave disagio economico al fine di integrare i nominativi delle persone già seguite dai servizi sociali. L’intervento sarà coordinato inoltre con le associazioni che si occupano della distribuzione di alimenti presenti nel territorio comunale, l’obiettivo prosegue Floris, è quello di non lasciare indietro nessuno nell’erogazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali cui elenco, sarà reso noto attraverso pubblicazione nel sito istituzionale. La platea dei beneficiari, così come prevede il DPCM, sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, cui criteri saranno redatti secondo le indicazioni della protezione civile nazionale e sentendo i comuni in ambito plus di Quartu e Parteolla, in maniera trasparente e oggettiva ».

