Coronavirus, a Sarroch mappa online per le consegne a domicilio con 50 negozi di vicinato

L’Amministrazione Comunale di Sarroch e le attività commerciali del territorio hanno organizzato un servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità.

Dalla panetteria sotto casa, passando per la macelleria, l’ortolano o la pescheria di fiducia, sino al negozio di detergenti per la casa e la persona, senza dimenticare le esigenze dei nostri amici a quattro zampe; e ancora, pizzerie e rosticcerie che preparano piatti per chi non sa o non può cucinare.

Sono solo alcune delle quasi 50 attività che hanno aderito ad oggi a ” Restate a Casa, Veniamo Noi da Voi“, individuabili grazie alla mappa on line georeferenziata del Comune di Sarroch che segnalerà a tutti i cittadini i negozi di vicinato presenti aperti, come previsto dai DPCM emanati nel mese di marzo e dalle ordinanze della Regione Sardegna, e che effettuano consegne a domicilio.

«Abbiamo pensato di fornire un servizio utile ai sarrochesi che potranno trovare, nelle immediate vicinanze della propria abitazione, piccole attività commerciali disponibili ad effettuare consegne a domicilio nel quartiere, preziose in questo momento di emergenza dovuta al CoViD-19», dichiara l’assessore alle Attività produttive Massimiliano Salis, «vogliamo valorizzare quelle piccole realtà economiche di vicinato che sono al centro della vita economica di ogni paese e che possono risultare strategiche per limitare gli spostamenti e rispettare le prescrizioni in questo difficile momento a cui nessuno di noi era abituato prima d’ora».

Si sottolinea che la consegna a domicilio spesso è stata attivata espressamente per il periodo di emergenza e quindi potrebbe non essere valida in generale. E’ sufficiente ordinare via telefono e arriverà a domicilio.

Con una semplice telefonata, i commercianti possono rispondere in modo efficace ai bisogni soprattutto degli anziani e delle persone costrette a casa. La mappa interattiva è in continuo aggiornamento in relazione alle adesioni degli operatori economici.

E’ stata realizzata dal Servizio Attività Produttive e dal Servizio CED del Comune di Sarroch con l’ausilio delle tecnologie Open Source della piattaforma Umap ed è raggiungibile al seguente link: http://u.osmfr.org/m/43834

