Il sindaco di Uras tranquillizza: “Paziente contagiato in ospedale”

Dopo la notizia del caso di coronavirus resa nota ieri

Tranquillizza gli abitanti il sindaco di Uras Anna Maria Dore, dopo la notizia di un caso di contagio da coronavirus su un paziente originario del suo comune.

“Molti concittadini dopo aver letto il post di LinkOristano mi hanno chiamato per avere informazioni”, ha scritto la sindaca Dore sui social. “Voglio precisare che il contagio del nostro concittadino non è avvenuto nel nostro territorio, ad Uras non risultano per il momento casi di corona virus, sennò vi avrei già avvisato”.

“Purtroppo il nostro concittadino ha contratto il covid-19 nell’ospedale in cui era ricoverato per altri motivi, ed è ancora nella struttura ospedaliera”, si legge ancora nella nota della sindaca Dore. “Infatti se notate Uras non risulta nel bollettino regionale come paese in cui è presente il corona virus e per questo motivo al Comune e alla sottoscritta non è pervenuta nessuna comunicazione dall’unità di crisi”.

“Quindi vi chiedo di continuare a rispettare le prescrizioni e di stare tranquilli”, ha concluso la sindaca Anna Maria Dore. “Nel momento in cui dovesse capitare un caso nel nostro Comune sarete immediatamente informati”.

Martedì, 31 marzo 2020

L'articolo Il sindaco di Uras tranquillizza: “Paziente contagiato in ospedale” sembra essere il primo su LinkOristano.it.