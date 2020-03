A Vallermosa mascherine anti Coronavirus per tutti: “Grazie anche alle suore della sacra famiglia”

Le mani dei laici e quelle dei religiosi si uniscono, a Vallermosa, in nome della prevenzione e della protezione da Coronavirus. Migliaia di mascherine, utili evitare qualunque possibile contagio, sono gia state imbucate dentro le cassette delle lettere degli abitanti. Il sindaco Francesco Spiga è raggiante: “Si sta concludendo la consegna delle mascherine a tutte le famiglie di Vallermosa, è doveroso ringraziare tutte le attività che hanno donato il materiale per la realizzazione e tutte le sarte che i questi giorni hanno lavorato duramente per questo importante progetto. Grazie alla compagnia barraccellare e in particolare a Ileana che ha coordinato il tutto”. Un ringraziamento speciale, però, il sindaco lo dedica anche alle “ancelle della sacra famiglia, le nostre suore hanno realizzato e ci hanno donato delle mascherine che vanno ad aumentare la nostra dotazione di dispositivi di protezione individuali”.

Fonte: Casteddu On Line