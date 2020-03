Si maschera da cespuglio per sfuggire a controllo anti Covid-19 – VIDEO

Ai tempi del Covid-19. I residenti di Stevenage in Inghilterra hanno filmato il metodo ingegnoso del loro vicino per sfuggire alla quarantena. Come mostrano le immagini, quest’ultimo si è travestito da cespuglio per evitare i controlli delle forze dell’ordine, probabilmente approfittando della giornata di sole. Nicholas Murray e Madeline Mai-Davies, una giovane coppia inglese, con stupore e incredulità, affermano di avere ripreso l’uomo che correva lungo la strada, vestito dalla testa ai piedi da cespuglio. Meglio travestirsi che multato dalla polizia. Deve essere stato questo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, il ragionamento dell’uomo.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.