Coronavirus: oggi in Sardegna 44 nuovi casi

L’ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala che nell’isola sono stati eseguiti, finora, 4.993 tamponi. Degli attuali 622 contagiati, 113 sono ricoverati in ospedale, 24 in terapia intensiva, mentre gli altri 485 sono in isolamento domiciliare. Risultano guarite 32 persone, dato che continua a crescere.

Fonte: Link Oristano

