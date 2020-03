Coronavirus, Truzzu: “Dal Governo 800 mila euro per la spesa ai poveri di Cagliari”

Sono 27 i positivi i positivi a Cagliari, in cura tra casa e ospedale. Quattro i guariti. I dati forniti dal sindaco Paolo Truzzu nell’ultimo video messaggio di oggi. Il primo cittadino ha anche sottolineato la cifra stanziata dal Governo: 800 mila euro per la spesa e gli alimenti destinati ai poveri di Cagliari. “Ma noi siamo già partiti coi servizi impostanti”, ha dichiarato Truzzu, “come i pasti a domicilio forniti da Mondo X e Coldiretti. E con la Croce Rossa che porta la spesa nelle case alle famiglie fragili e con la mensa Caritas che fornisce 300 pasti al giorno e i pacchi alimentari ai bisognosi Nessuno rimarrà indietro. E noi vogliamo implementare questi servizi. C’è anche contro corrente per aiutare le famiglie e gli imprenditori in difficoltà. Basta anche pochi euro, se li diamo tutti può diventare cifra importante. Ci stiamo attrezzando per altri banchi alimentari e buoni spesa. Da domani le prime risposte. Ricordo”, aggiunge, “che le scadenze sui tributi locali come tari, imu, cosap son state rinviate al 30 giugno per venire incontro ai meno fortunati. State a casa”, conclude, “meno usciamo prima ne usciamo. Forza Cagliari”.

