Coronavirus e crisi, ad Assemini “500mila euro per le partite Iva e le imprese in difficoltà” 

Il Governo mette 211mila euro per le famiglie di Assemini in difficoltà che non riescono a fare la spesa e l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sabrina Licheri riesce a trovare nel bilancio 500mila euro da destinare alle partite Iva, imprese e attività commerciali. È la stessa Licheri ad annunciare la pioggia di soldi per le migliaia di asseminesi in crisi da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus: “Prime risorse per cittadini e imprese, i 500mula euro saranno destinati a misure per il sostegno a coloro che subiscono in maniera più pesante l’attuale situazione. Il dettaglio delle misure, dei criteri di accesso, delle modalità di presentazione delle domande sono in fase di definizione. Anche in questo caso daremo informazioni concrete nei prossimi giorni”, promette la prima cittadina. “Per le situazioni di disagio più critico i nostri servizi sociali sono sempre operativi; non hanno mai smesso di esserlo in tutti questi giorni. L’ufficio è a disposizione già ora per chi ha bisogno di aiuto immediato. L’impegno è massimo. Non lasceremo indietro nessuno. Chiediamo a tutti pazienza e fiducia”.

Fonte: Casteddu On Line