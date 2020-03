Coronavirus in Italia, oggi il record di persone guarite: in Sardegna i positivi sono 682, chiusure prorogate almeno al 18 aprile. Questa la fotografia di oggi del Coronavirus: 101.739 casi persone hanno contratto il virus, ma rispetto a ieri la crescita è stata del 4,1 per cento. Quindi nettamente in calo i contagi, resta alto il numero di morti che oggi sono stati 812 mentre 14.620 sono guarite in tutto dall’inizio dell’epidemia e mai cosi tante come oggi.

I dati sono stati forniti dalla Protezione civile nel consueto bollettino giornaliero. In Sardegna il numero di persone positive è salito oggi a 682, con 44 casi in più e una crescita del 6,9 per cento. Sembra certa la proroga delle chiusure sino al 18 aprile, prorogabile addirittura sino a maggio quando si prevede in molte Regioni il quasi azzeramento dei contagi del virus.

