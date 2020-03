E’ bufera sui social per la recita della preghiera “L’Eterno riposo” da parte di Barbara D’Urso insieme a Matteo Salvini, durante il programma andato in onda ieri sera “Live Non è la D’Urso” su Canale 5.

La conduttrice esordisce dicendo: “Io lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo”. “Siamo in due Barbara”, le fa subito eco Matteo Salvini, che poi accompagna la D’Urso nella preghiera. “L’eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la Luce perpetua. Riposino in pace. Amen”.

Bastano pochissimi minuti e la scena di Salvini che prega dalla D’Urso finisce sui social, scatenando un tripudio di commenti: la maggior parte di condanna, ma alcuni anche con offese pesanti al leader della Lega. Qualcuno parla di “insulto alla memoria” delle vittime. continua a leggere sul nostro giornale partner Q.net

L'articolo Coronavirus, Salvini recita in diretta il rosario con la D’urso: sui social scoppia la polemica proviene da Casteddu On line.