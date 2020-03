Niente patente ma due roncole nell’auto, 29enne di Assemini finisce nei guai a Decimomannu 

L’hanno bloccato mentre, a bordo dell’auto che guidava senza patente, si trovava a Decimomannu: è quello che inizialmente doveva essere un semplice controllo, si è trasformato in qualcosa di più “grosso”. I carabinieri della stazione di Iglesias, infatti, dentro la macchina di un 29enne di Assemini hanno trovato ben due roncole: da un successivo controllo è poi emerso che l’automobile era anche sprovvista di assicurazione. Ai militari non è rimasto altro da fare che multare il giovane per non aver rispettato il divieto di spostamento da un Comune all’altro, imposto all’emergenza Coronavirus, e denunciarlo all’autorità giudiziaria.

