Il pronto soccorso di Oristano è di nuovo pienamente operativo: gli esisti dei tamponi sono negativi

Il pronto soccorso di Oristano è di nuovo pienamente operativo. Hanno dato esito negativo i tamponi prelevati a cinque dei sei pazienti che nella notte di sabato 28 marzo erano stati presi in carico dal Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. La negatività dei tamponi sui pazienti che si trovavano nell’area Covid dell’ospedale ha permesso di liberare l’area Obi del Pronto Soccorso, che è tornato pienamente operativo. Si smentisce anche un possibile decesso collegato al Coronavirus. L’unico caso risultato positivo al Coronavirus, fra i sei, si trova in isolamento domiciliare e il servizio di Igiene Pubblica sta provvedendo in queste ore ad effettuare il tampone sui suoi contatti, che sono già stati posti in quarantena e sono sotto stretta sorveglianza da parte del persone medico.

Fonte: Casteddu On Line