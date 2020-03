Coronavirus, paziente positivo al Policlinico di Monserrato: “Rischio contagio fuori controllo”

Un paziente “transitato dal Pronto soccorso e portato in Radiologia, ricoverato nel blocco M e risultato positivo al Covid-19”, al Policlinico di Monserrato, mette in allarme il sindacato Sgb: “Fermo restando la carenza di dispositivi di protezione individuale per tutto il personale e constatando una massiva presenza di personale amministrativo in servizio”, il sindacato, attraverso il suo corodinatore regionale Luca Locci, chiede a prefetto, presidente della Regione, assessore regionale della Sanità, direttore sanitario e direttore del personale del Duilio Casula, “di intervenire, ancora una volta, in modo veramente deciso, affinché venga attivato lo smart working e vengano messo in sicurezza tutto il personale, sanitario, amministrativo e dell’indotto quali personale delle pulizie e manutentori. Reputiamo grave il fatto accaduto in queste ore, sia il contagio del medico del Pronto soccorso del medesimo presidio, sia quanto è successo presso il blocco M”.

“Se si continua a non intervenire in modo chirurgico in tutela di tutti i lavoratori che stanno dando la loro anima per contrastare il diffondersi del Covid-19, si rischia un contagio fuori controllo. Ricordiamo che nei presidi, stanno lavorando anche operatori amministrati e personale addetto alle pulizie”. La richiesta principale? “L’attivazione dello smart working di tutto il personale amministrativo e misure di sicurezza per tutto il personale sanitario e dell’indotto”.

