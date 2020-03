Coronavirus, informazioni utili.

Guanti monouso. I guanti monouso, così come le mascherine e qualsiasi altro rifiuto, una volta utilizzati non devono essere abbandonati per strada. Possono essere conferiti nei getta carte o riposti in una bustina che si porta con sé e che poi si getta, chiusa, con il secco residuo. Il Comune ricorda inoltre che, fino alla fine dell’emergenza sanitaria, i fazzolettini di carta si conferiscono con il secco residuo, così come i rifiuti tessili.

Nessuna raccolta fondi porta a porta. Il Comune di Sassari avverte che non ha autorizzato nessuno ad andare di casa in casa a chiedere fondi per le famiglie bisognose o con qualsiasi altra motivazione. Se qualcuno bussa alla porta chiedendo soldi a nome dell’Amministrazione è fondamentale non aprire e chiamare subito le forze dell’ordine.

L'articolo Coronavirus, il Comune di Sassari: “Non abbandonate guanti e mascherine in strada” proviene da Casteddu On line.