Dopo l’ultimo decreto ministeriale, sono pochi gli enti e gli esercizi pubblici che a Oristano hanno ancora contatti con il pubblico. Eppure anche i questi casi i lavoratori spesso non ricevono le adeguate protezioni. Farmacie, parafarmacie ed enti pubblici sono costretti a spartirsi le poche mascherine a disposizione.

“L’Ordine ci ha chiamato per consegnarci le mascherine date dal Comune, che ha distribuito equamente alle diverse farmacie”, racconta una farmacista che lavora in città. “Ci sono state consegnate otto mascherine chirurgiche, quindi usa e getta, per quattro dipendenti”. Ammesso di tenere la stessa mascherina da mattina a sera – già rischioso – in due giorni protezioni finite. E poi?

“Vediamo gente tutti i giorni e non siamo tutelati. Quando non ci vengono consegnate le mascherine siamo noi a dovercele procurare, con difficoltà. In Italia alcuni farmacisti sono stati contagiati. Siamo lasciati allo sbando, con poche o nessuna protezione”.

I farmacisti non sono gli unici a rischio. Dopo le denunce dei medici, sono ancora tanti i lavoratori impegnati in servizi essenziali che devono fare i conti con la scarsità dei dispositivi di protezione e sono quindi esposti al contagio.

Lunedì, 30 marzo 2020

L'articolo Lavoratori dei servizi essenziali senza mascherine: “siamo a rischio contagio” sembra essere il primo su LinkOristano.it.