Elmas, muore in casa a 78 anni: “È risultato positivo al Coronavirus”

Umberto Lussu, settantotto anni, è morto venerdì scorso nella sua casa di Elmas. La tumulazione è avvenuta il giorno dopo e, come confermato anche dal sindaco Antonio Ena, l’anziano, “Umberto Lussu, morto in casa, è risultato positivo al Coronavirus”. Stando alle informazioni in mano al primo cittadino, “è stata accertata la positività al Covid-19, e infatti ci sono quattro persone, tra le quali la moglie, che sono subito state messe in quarantena sino al prossimo undici aprile e dovranno essere sottoposte al tampone. Mi è arrivata la conferma dell’Ats”, spiega Ena, contattato da Casteddu Online. “Come Comune abbiamo già provveduto ad avviare tutte le procedure previste dal protocollo”.

Fonte: Casteddu On Line