Quinto caso di Coronavirus a San Gavino Monreale nel giro di una settimana. Dopo i primi quattro casi (uno dei quali, purtroppo, ha visto la morte di un 76enne), il sindaco Carlo Tomasi comunica il nuovo contagio: ai tratta di un concittadino

“per il quale è stata disposta la quarantena. Anche in questo caso siamo impegnati con le autorità competenti a ricostruire l’intera rete di contatti della persona interessata e vi esortiamo più che mai a non uscire di casa e ridurre al minimo i contatti personali”.

“A tal fine si è disposta la sospensione, con decorrenza immediata”, spiega Tomasi, “di tutte le attività di supporto e assistenza domiciliare gestite dalle Cooperative operanti nel nostro Comune, ad esclusione delle sole attività ritenute oggettivamente indifferibili e la cui sospensione potrebbe precludere la salute delle persone seguite. Si precisa che detta misura non mette minimamente in discussione la validità e l’utilità delle pratiche attivate per la salute e il benessere psicofisico delle persone assistite e in situazione di fragilità, ma occorre, in una situazione d’emergenza, ridurre al massimo i contatti e gli interventi in modo da spezzare la catena di possibile diffusione epidemiologica che può trasformarsi in un dramma per le persone fragili assistite, per i loro parenti e per gli stessi operatori socio sanitari che li seguono quotidianamente. Vi assicuro, come già annunciato in precedenza, la costante attenzione all’evoluzione della situazione e il continuo raccordo con le autorità sanitarie competenti e continuerò a tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione”.

L'articolo Coronavirus, quinto caso di positività in una settimana a San Gavino Monreale proviene da Casteddu On line.