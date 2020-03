“Più controlli al Delogu per evitare che il contagio si estenda all’ospedale” Ghilarza, in una lettera il Comitato civico chiede l’intervento dei carabinieri

Nella lettera, il Comitato chiede ancora “che vengano accertati la disponibilità e la previsione operativa di immediato utilizzo dei tamponi marcatori, se non su tutti quelli già presenti, almeno su tutto il personale sanitario e su tutti i pazienti in ingresso al Delogu provenienti da altre strutture sia ospedaliere che socioassistenziali; che si proceda, inoltre, a verificare la disponibilità e l’uso regolare e costante dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutto il personale in servizio”.

Evitare che il contagio passi dall’ospedale di Oristano al “Delogu”; test del tampone sul personale sanitario e sui pazienti in ingresso provenienti da altre strutture; verifiche sull’uso dei dispositivi di protezione individuale. Di tutto questo – secondo il Comitato civico per l’Ospedale Delogu bene comune – dovrebbero occuparsi i carabinieri della stazione di Ghilarza, con rigorosi controlli.

Fonte: Link Oristano

