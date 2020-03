Cagliari, la bellissima solidarietà delle pizzerie al Santissima Trinità: i rider potranno decine di pizze gratis agli operatori. Guardate il bellissimo VIDEO, che certifica quanto sia grande il cuore dei cagliaritani in situazioni come l’emergenza di questi giorni: in questo caso quella delle pizzerie e dei giovani portapizze, in fila all’ingresso dell’ospedale per portare pasti caldi a medici, infermieri e operatori sanitari. In una città letteralmente deserta, con i cagliaritani che restano tutti a casa rispettando i divieti del Coronavirus, la musica nel video accompagna le corse dei motorini, tutti insieme verso l’ospedale a raccogliere le pizze nel nome di una grande solidarietà, in un momento così difficile e di grande preoccupazione per tutti noi.

L'articolo Cagliari, la bellissima solidarietà delle pizzerie al Santissima Trinità: i rider potranno decine di pizze gratis agli operatori proviene da Casteddu On line.