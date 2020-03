Italia, si va verso la chiusura di negozi e fabbriche almeno sino al 18 aprile: “Siamo nel pieno dell’epidemia”. Ormai è quasi certo, lo confermano diversi ministri, già domani potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale: la chiusura di tutte le attività in Italia, salvo quelle essenziali, sarà prorogata dal 3 almeno sino al 18 aprile. Cittadini tutti a casa sino a ben dopo le vacanze pasquali. “Siamo ancora nel pieno dell’epidemia. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio ora. Si finirebbe – ha spiegato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza– per vanificare quanto fatto fino ad oggi. I sacrifici di queste settimane sono seri”. Gli ha fatto eco in una intervista a Sky il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: ““Le misure in scadenza inevitabilmente saranno allungate. Penso che in questo momento parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile”. Diverso il parere di Matteo Renzi, che ha chiesto invece una riapertura a scaglioni per non fare crollare l’economia. Resteranno ovviamente chiuse ancora a lungo scuole e Università, a tal proposito il ministro Azzolina ha annunciato per le prossime ore una circolare esplicativa. Incertezza totale per il campionato di serie A, che rischia di essere già finito.

L'articolo Italia, si va verso la chiusura di negozi e fabbriche almeno sino al 18 aprile: “Siamo nel pieno dell’epidemia” proviene da Casteddu On line.