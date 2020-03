“Famiglie sarde allo stremo: serve un buono spesa totale gratis per i senza reddito, i grandi market si facciano rimborsare dalle istituzioni”. La proposta dell’avvocato cagliaritano Gianni Benevole, non può certo bastare un buono spesa da 25 euro per chi non ha reddito: “La Grande Distribuzione Organizzata delle multinazionali, dei gruppi italiani e dei gruppi locali sardi dovrebbe in questo momento compiere uno sforzo e farsi integralmente carico del sostentamento di tutte le famiglie e delle persone senza reddito, garantendo loro un buono spesa che sarà rimborsato dallo stato, dalla regione o dal comune dietro presentazione degli scontrini. FATTI OLTRE GLI SOOGAN. Sto ricevendo telefonate di tante persone disperate”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.