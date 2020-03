“Come faremo ad aiutare le famiglie cagliaritane bisognose? Ci aspettano lacrime e il governo ci dà le briciole”

di Antonella Scarfò, consigliera comunale

“-Maestá Il Popolo ha fame! -Se non hanno più pane, che mangino brioche!” Stiamo vivendo tempi duri per chi ha una famiglia da sfamare, per chi vive in un monolocale con 5 figli. Tempi bui per chi ha una Partita IVA, per chi non potrà più rientrare a lavoro perché l’azienda dichiarerà fallimento. Tempi amari per chi non ha più uno stipendio, ma dovrá comunque pagare luce, acqua, gas e affitto. Ci aspettano lacrime e lo Stato ci dà briciole. 814.587,36 Euro da destinare a Cagliari, su una popolazione di 154.267. E COMINZAT SA PASSIENZIA IN SU POPULU A MANCARE. Da presidente della commissione Politiche Sociali sono estremamente delusa, con queste poche risorse avremo grosse difficoltà ad aiutare tutte le famiglie. Anche gli altri Comuni sardi sono in difficoltà, chiederemo aiuto al governatore Solinas.

