Coronavirus, superata quota cento positivi nell’area di Cagliari: 27 morti in Sardegna, 23 in terapia intensiva. Sono 638 i positivi in Sardegna, stando ai dati della Protezione Civile nazionale, ad oggi (14 in più di ieri). 415 a Sassari, 102 in Città Metropolitana di Cagliari, 57 a Nuoro, 55 nel Sud Sardegna e 9 a Oristano. Di questi 128 sono in ospedale (105 con sintomi e 23 in terapia intensiva), 454 sono a casa in isolamento domiciliare. 27 i morti e ben 29 tra guariti e dimessi. 4598 i tamponi effettuati.

