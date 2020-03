“Assemini, riaprite tutte le mercerie del paese per consentire a noi sarte di produrre mascherine per ognuno”

Assemini promuove la solidarietà distribuendo mascherine ai cittadini, l’iniziativa promossa dall’Associazione culturale “Sa Mata” la cui presidente, Veronica Matta, ha avuto modo di chiarire: “L’idea dell’associazione Sa Mata – l’albero delle idee – di studiare un prototipo di dispositivo di protezione individuale utilizzando il tessuto non tessuto. Un materiale di nuova concezione SA- TEX LISCIO, creato per mezzo di un sistema di accoppiatura dell’acqua. Un materiale ottimo in campo medicale in quanto è possibile sterilizzarlo in autoclave ed utilizzalo in campo chirurgico. Una soluzione protettiva attuale e utilissima, che consentirà di poter riutilizzare la mascherina chirurgica almeno 3 volte, dopo essere stata sanificata”.

Le sarte (Katharina Ferraro, Marina Scalas di Assemini e Damiana Ragni di Decimomannu) in collaborazione dell’associazione Sa Mata, hanno dato vita anche ad un prototipo di mascherina in cotone 100% lavabile e sterilizzabile, a doppio strato con porta filtro (tnt) che potrà essere utilizzata più volte. Veronica Matta precisa inoltre: “che le fettucce (a causa della irreperibilità di quelle elastiche) sono state realizzate in cotone, a mano della sarta asseminese Marina Scalas che le produrrà per tutte le sarte coinvolte nel progetto. Abbiamo consultato i diretti interessati, i medici, che hanno ritenuto il prototipo di ottima qualità”. È stato determinante l’intervento della Prociv Arci di Assemini, grazie alla presidente Luigi Anna Cascino che con i suoi stretti collaboratori Enzo Sulis e Alex Lecca, in prima fila in questa emergenza sanitaria che ha travolto la nostra comunità e l’intera isola, hanno teso una mano d’aiuto consentendo all’associazione Sa Mata di poter essere scortata, in sicurezza, per il ritiro del materiale che da settimane si attendeva.

Al progetto collaborano le sarte di diversi centri dell’isola, tra cui Assemini, Decimomannu, Villacidro, Selargius, Cagliari, Pirri, Iglesias, San Sperate, Villanovaforru, Quartucciu, Capoterra, Quartu Sant’Elena, Austis (Nuoro), Siamaggiore, Alghero, Ollolai, Oliena. L’accordo di prestazione volontaria tra Sa Mata e le sarte della Sardegna, prevede la consegna ai titolari dei laboratori domestici tessili coinvolti, della carta modello del prototipo, accompagnato da un disciplinare di produzione, le materie prime, le attività di assistenza e consulenza. La Presidente Prociv-Arci Assemini, Luigia Anna Cascino, dichiara la massima disponibilità sia per il ritiro che per la distribuzione.

In conclusione la Matta, rivolge un appello alla Sindaca del Comune di Assemini, Sabrina Licheri, per verificare se è nelle sue possibilità, in quanto primo cittadino, far riaprire tutte le mercerie del paese allo scopo di fornire gli indispensabili materiali di consumo utili alla fabbricazione delle mascherine la cui distribuzione, rispetterà le priorità attuali emerse nella nostra società, dando precedenza agli operatori del sistema sanitario, della polizia locale, della protezione civile, delle catene alimentari, alle case di riposo degli anziani e infine ai civili.

