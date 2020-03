Buoni spesa per chi non ce la fa nell’emergenza Coronavirus: saranno da 25 a 50 euro, come richiederli e ottenerli. I buoni spesa che i Comuni potranno dare alle famiglie in disagio economico varieranno dai 25 e i 50 euro, ogni Comune in base ai fondi disponibili ne stabilirà l’esatta entità. Si tratta di soldi che dovranno bastare sino al 15 aprile, quando saranno resi invece disponibili dal governo i 600 euro previsti dal decreto per le fasce deboli.

Nelle prossime ore i Comuni metteranno a disposizione un numero telefonico dedicato ai residenti che vogliono chiedere di potere ottenere i buoni spesa. In pratica saranno dei voucher da potere spendere nei supermarket che aderiranno all’iniziativa. Aggiornamenti nelle prossime ore su VCasteddu Online per Cagliari e tutta la Sardegna.

L'articolo Corsa ai buoni spesa per chi non ce la fa: saranno da 25 a 50 euro, ecco come richiederli e ottenerli proviene da Casteddu On line.