Coronavirus in Italia, oggi 5217 contagiati in più e 756 morti: in Lombardia si è vicini al picco, in Sardegna 638 positivi. I positivi rispetto a ieri in campo nazionale sono stati invece 3815, circa il 5,44 per cento in più. I dati nazionali diffusi oggi dalla Protezione Civile: 97.689 casi positivi e 10.779 morti dall’inizio della malattia in Italia, i contagi oggi sono cresciuti del 5,64 per cento mentre i guariti sono stati in tutto 646. Di fatto il trend sembra stabile ma in Lombardia si dovrebbe essere vicini al picco del Coronavirus. In Sardegna 638 positivi, 27 morti e 95 guariti.

