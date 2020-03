Anche a Mandas la solidarietà è di casa, i coniugi Efisio Spano e Clara Frongia si sono messi all’opera, rendendo un importante servizio alla comunità. Grazie alle capacità artigianali in loro possesso, hanno iniziato a produrre mascherine protettive per poi consegnarle gratuitamente ai concittadini che ne hanno più bisogno e che in questo momento difficile non riescono a reperirle o peggio ancora, non hanno la disponibilità economica per farlo.

Un bel gesto di altruismo e generosità che conferma la condivisione di principi sociali di altissimo valore, ancora molto sentiti a Mandas e nella Trexenta.

L'articolo Una coppia di coniugi confeziona mascherine e le distribuisce gratuitamente: la solidarietà passa per Mandas proviene da Casteddu On line.