Contratti in scadenza per gli “Oss”: appello alla Regione

Lettera aperta da un gruppo di operatori socio sanitari di Oristano

In un momento di grave situazione, come quello che stiamo attraversando a causa del Virus COVID 19, con la struttura sanitaria Regionale, messa a dura prova e con la forte necessità di avere disponibile personale sanitario. Vi sono in Sardegna circa 130 persone, con qualifica OSS che sono inserite nelle liste dei concorsi 2017 e che a oggi sono stati chiamati dalle ASL/ATS per prestare servizio nelle strutture pubbliche con contratti a tempo determinato, acquisendo a oggi una importante esperienza diretta.

Ebbene a oggi queste figure hanno il contratto in scadenza, ed nessuno ha dato loro garanzia di prosecuzione, soprattutto in questo momento di particolare emergenza. Dopo la riesumazione delle vecchie graduatorie già scadute da tempo 2009/ 2013/ 2015 (dovuta al decreto mille proroghe) la graduatoria 2017 è rimasta in coda alle altre quasi intatta. Una situazione di svantaggio per questi operatori che oltre tutto hanno la propria graduatoria in scadenza a settembre 2020 e che quindi non hanno avuto la fortuna e la possibilità di avere più tempo a disposizione per essere chiamati a tempo indeterminato. Una situazione, assurda.

Come può si immaginare gli Oss della graduatoria 2017 sono abbastanza rammaricati perché dopo tutto quello che stanno affrontando in trincea insieme a medici ed infermieri non vorrebbero come premio quello di essere mandati a casa. Per questo motivo, gli Oss graduatoria 2017 Oristano scrivono per rendere pubblica la situazione e per sensibilizzare le istituzioni e in qualche modo intercedere con il Presidente Solinas, l’assessore alla Sanità Nieddu e il Commissario ATS Steri, affinché si inizi ad attingere anche da questa graduatoria prima che scada! Chiedono inoltre, visti i tempi stretti, di provvedere a prorogare le scadenza della graduatoria Oristano 2017.

Comitato Oss 2017

Domenica, 29 marzo 2020

