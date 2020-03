I medici chiedono la sostituzione del direttore sanitario dell’ospedale

“Il quadro brevemente delineato”, conlude la lettera dei medici, “configura l’ormai improrogabile intervento dell’Ordine per chiedere ed ottenere la sostituzione immediata del Direttore Sanitario ad interim per l’inefficiente svolgimento delle proprie competenze.

“Ancora una volta”, prosegue la nota dei medici, “nel silenzio delle Autorità destinatarie della suddetta istanza, nella giornata di ieri, mentre il richiedente Ordine apprendeva dalla stampa locale la rassicurazione da parte del dottor Sergio Pili, circa l’allestimento, da parte dei tecnici, dell’area COVID-19, poche ore dopo, in tarda serata, veniva comunicata la temporanea chiusura del Pronto Soccorso per l’accesso di diversi casi di pazienti affetti da sispetto coronavirus”.

“Di fronte all’inerzia dimostrata dalle suddette autorità”, scrivono i medici, “in data 27 c.m., con missiva inoltrata al Direttore dell’ASSL Oristano Dr. Mariano Meloni, al Responsabile del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (D.A.P.) Dr. Sergio Pili (Direttore Sanitario ad Interim dei Presidio Ospedaliero di Oristano), Al Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna Dr. Giorgio Steri, al Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna Dr. Maurizio Locci, al Presidente della Regione Sardegna On. Christian Solinas, all’Assessore alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna Dr. Mario Nieddu, al Sindaco di Oristano Ing. Andrea Lutzu e al Prefetto di Oristano Dr. Gennaro Capo, nel rispetto delle proprie competenze, l’Ordine dei Medici chiedeva che si portassero a conoscenza del personale sanitario coinvolto, oltre che della comunità cittadina, le linee guida, le procedure e le strategie di prevenzione adottate per la predisposizione dello scenario 2, nonchè la turnazione dei medici e degli infermieri, con espilicitate le misure dirette a prevenire il rischio di contagio, oggetto di apposite delibere”.

L’immediata sostituzione del direttore sanitario ad interim dell’ospedale San Martino di Oristano, Sergio Pili, è stata chiesta dall’Ordine dei medici della provincia di Oristano e dalle sigle sindacali ANAAO – ASSOMED (Associazione Medici Dirigenti), CIMO – FESMED (Federazione Italiana Medici Dirigenti), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), Medici Pediatri SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Itaiani) e SNR (Sindacato Italiano Radiologi). La richiesta arriva in seguito alla chiusura del Pronto soccorso dell’ospedale San Martino nella serata di ieri, in una situazione di emergenza legata alla presenza di sei pazienti con sospetto contagio da coronavirus, uno dei quali ha cessato di vivere dopo poche ore (sono in corso accertamenti sulla effettiva causa del decesso).

Fonte: Link Oristano

