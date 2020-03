Gallus: “Subito un’unità di crisi per gestire la sanità nell’Oristanese”

Richiesta del presidente della Commissione sanità della Regione: “Situazione emergenziale” “I fatti accaduti la notte scorsa, nel presidio ospedaliero San Martino di Oristano, dove il pronto soccorso é letteralmente imploso per la presenza di alcuni casi sospetti di coronavirus, con la conseguente chiusura dello stesso e pazienti dirottati presso altri presidi fuori provincia, visto anche il contemporaneo declassamento del pronto soccorsa di Bosa e la mancata riattivazione del punto di primo intervento di Ghilarza, fanno emergere una realtà inconfutabile: la sanità oristanese pur riconoscendo l’eccezionalità dei fatti di ieri, ossia la contemporanea presenza di più pazienti urgenti, cosi come strutturata ora, non è assolutamente in grado di reggere una situazione emergenziale quale la pandemia in corso”. Lo dichiara il consigliere regionale oristanese Domenico Gallus (Udc), presidente della Commisione sanità del Consiglio regionale.

“Quindi”, prosegue Gallus, “sono qui a chiedere con forza e determinazione, l’istituzione di una unità di crisi permanente che possa organizzare in toto la sanità oristanese, per dare risposta sia ai potenziali pazienti affetti da covid 19 ma anche, e soprattutto, ai comunque tanti pazienti affetti da altre patologie”. “Ormai non si può più attendere ne tergiversare”, prosegue Domenico Gallus. “C’è bisogno dell’istituzione immediata di un direttorio che prenda in mano la situazione, in previsione anche di una quasi inevitabile escalation, e pertanto mi appello al Presidente Solinas e all’Assessore Nieddu affinché ci sia una immediata risposta”. Domenica, 29 marzo 2020 L'articolo Gallus: “Subito un’unità di crisi per gestire la sanità nell’Oristanese” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano