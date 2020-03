Sospetto coronavirus: morto uno dei pazienti ricoverati ieri sera a Oristano

Stamane è stata avviata la procedura di sanificazione dei locali del Pronto soccorso che è stato riaperto intorno alle 12, dopo la chiusura decisa ieri in tarda serata, vista la situazione di emergenza creatasi con l’arrivo di ben sei pazienti per sospetto contagio da coronavirus nel giro di poche ore.

Altri tre pazienti, invece, sono in osservazione e un sesto è stato dimesso e trasferito nella sua abitazione in isolamento.

E’ morto uno dei sei pazienti ricoverati ieri sera al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano per sospetto contagio da cronavirus. Un secondo paziente è ancora ricoverato in gravi condizioni e in terapia intensiva, ma nelle ultime ore sarebbe maturato nei sanitari il convincimento che possa escludersi un caso di covid19.

Fonte: Link Oristano

