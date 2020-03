Morto uno dei pazienti ricoverati ieri sera al Pronto soccorso di Oristano

Un altro paziente ricoverato per sospetto coronavirus ancora in gravi condizioni. Il presidio d’urgenza del San Martino potrebbe riaprire in giornata

E’ morto uno dei sei pazienti ricoverati ieri sera al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano per sospetto coronavirus. Un secondo paziente è ancora ricoverato in gravi condizioni e in terapia intensiva; altri tre sono in osservazione.

Un sesto paziente è stato dimesso e trasferito nella sua abitazione.

Stamane è stata avviata la procedura di sanificazione dei locali del Pronto soccorso che potrebbe essere riaperto nelle prossime ore dopo la chiusura decisa ieri in tarda serata, vista la situazione di emergenza creatasi con l’arrivo di ben sei pazienti per sospetto contagio da coronavirus nel giro di poche ore.

Al momento si attende conferma se la causa del decesso del paziente morto all’ospedale San Martino sia da imputare al coronavirus. segue

