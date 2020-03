Prevenzione della violenza di genere ai tempi del Covid-19, il Comune di Cagliari chiede l’intervento della Procura

Predisposizione di un piano per la gestione del rischio di violenza di genere durante la quarantena per Codiv-19. Porta la firma del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, dell’assessore alle Pari Opportunità Rita Dedola e della presidente della Commissione Pari Opportunità Stefania Loi, la richiesta inviata alla Procura della Repubblica.

“L’obbligo di stare a casa o, comunque, di avere margini di movimento molto ristretti – si legge testualmente nella lettera – aumenta lo stato di disagio dentro quelle case dove già esistono situazioni di difficoltà e nelle quali i soggetti maltrattanti possono compiere, ancora di più, gesti inconsulti”.

Fonte: Casteddu On Line

