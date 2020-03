“Coronavirus, 4 milioni di mascherine in Sardegna: negli ospedali ne servono 30mila al giorno”

La fine dell’emergenza legata alla carenza di mascherine negli ospedali sardi è dietro l’angolo. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha annunciato l’arrivo, tra fine marzo e inizio aprile, “di un milione di mascherine Ffp3, due milioni FFp2 e un milione di mascherine chirurgiche. Il trentuno marzo arriveranno le prime centomila Ffp2, il nove aprile altre novecentomila insieme a un milione di mascherine chirurgiche e il nove aprile” tutte “le Ffp3. È un nostro piano di acquisti col quale diamo un contributo significativo alle scorte di dispositivi di protezione individuale”. Numeri ai quali vanno sommati anche quelli legati “alle donazioni. Il fabbisogno”, osserva Solinas, “solo per i sanitari è di trentamila mascherine, che diventano sessantamila contando anche le Forze dell’ordine e le richieste dei Comuni. Con le nuove scorte, quindi, il presidente della Regione afferma che “ci sarà una buona copertura. In un mese”, tra sanitario e extra sanitario, servono almeno “1,8 milioni di mascherine”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.