Coronavirus, in Sardegna 94 nuovi casi in un solo giorno

Stazionaria con 9 casi la provincia di Oristano. Ancora emergenza a Sassari con 71 nuovi casi

Crescono ancora in Sardegna i contagi di coronavirus, arrivati oggi a 624 unità. Ben 94 in più rispetto ai 530 di ieri. Oggi si sono registrati 5 nuovi decessi, arrivati a 26 , ma anche 16 nuove persone guarite o clinicamente guarite, 29 in totale.

Stazionaria la situazione di Oristano, ferma a 9 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia (i primi due contagiati sono guariti del tutto). La provincia di Sassari è ancora oggi quella con il maggior incremento di positivi, ben 71 in una sola giornata che fanno salire a 407 le persone ammalate del virus. 14 nuovi casi si registrano nell’area metropolitana di Cagliari, che ora ne conta 97; 5 in più sono invece i nuovi contagi nella provincia di Cagliari che arriva a 55 casi e infine 4 nuove persone contagiate si registrano a Nuoro, che arriva a 56 persone positive al coronavirus dall’inizio dell’emergenza.

Sono 117 le persone ricoverate in ospedale, delle quali 22 in terapia intensiva. 452 quelle in isolamento domiciliare. Attualmente le persone positive sono 569.

Sabato, 20 marzo 2020

