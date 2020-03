L’esempio di Pula: ecco subito i soldi ai cittadini per pagare il cibo, il gas, le bollette e gli affitti

Attraverso l’aiuto dei volontari della Parrocchia di San Giovanni Battista di Pula, della Caritas e di altre Associazioni del territorio, per le persone ultrasessantacinquenni e per i portatori di disabilità , privi di una rete familiare di supporto, sarà anche garantita la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio.

L’Amministrazione di Pula, in attesa degli interventi da parte del Governo e della Regione Sardegna, ha infatti stanziato 50.000 € di cui 10.000 € destinati all’acquisto immediato di generi alimentari e fornitura di bombole del gas e altri 40.000 € destinati al pagamento di bollette, utenze e affitti per coloro che stanno subendo un tracollo economico legato al mancato lavoro. “ Siamo a conoscenza delle preoccupazioni che attanagliano i cittadini in questo momento di emergenza ” afferma la Sindaca Carla Medau “ il sistema produttivo rallentato e la stagione che partirà probabilmente con forte ritardo, creano ripercussioni su numerose famiglie del territorio, per questo abbiamo voluto essere vicini alla nostra comunità con un aiuto che potrà essere forse marginale ma che speriamo possa essere utile in questo momento di crisi economica ”.

Fonte: Casteddu On Line

