La Maddalena,B&B abusivo scoperto da Noe

Per trasformare abusivamente il magazzino in un b&b, i due indagati hanno aumentato la volumetria del 30%, senza alcuna autorizzazione edilizia, e hanno quindi avviato l'attività ricettiva, anche in questo caso senza le necessarie autorizzazioni, e senza mai comunicare alla questura i nomi delle persone ospitate, che potevano prenotare le loro vacanze direttamente on line.

Gestivano un b&b abusivo alla Maddalena, davanti a "Cala Francese". Due maddalenini titolari di una società di locazioni immobiliari sono stati denunciati dai carabinieri del Noe di Sassari per avere trasformato un magazzino in una struttura ricettiva, completamente abusiva.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.