Solinas, non abbandonate cani e gatti

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - In questo periodo di emergenza sanitaria si stanno verificando in Sardegna numerosi casi di abbandono di animali domestici. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Christian Solinas che ha voluto rivolgere un appello ai sardi: "Non li abbandonate, innanzitutto perché ciò costituisce reato, e poi perché non esiste alcuna evidenza scientifica su contagi possibili da parte dei nostri amici a quattro zampe che nella loro vita danno spesso conforto e gioia ai proprietari". Insomma, ribadisce il governatore, "non è moralmente corretto abbandonare sulla base di una fobia al momento non confortata da alcuna evidenza scientifica".